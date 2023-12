Del Genio: "Mazzarri? Gli era stata chiesta una cosa, si è preso un impegno che non può fare: deve rendersene conto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal della domenica, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il 5 a Mazzarri? Gli era stata chiesta una cosa, si è preso un impegno che non può fare: deve rendersene conto, ha coltivato il sogno di ripetere il calcio di Spalletti, non lo può fare. Nel rendimento e nella testa i giocatori non sono più gli stessi, è una utopia che non può essere riproposta. A furia di essere quelli dello scorso anno, si fa un gioco a metà e le cose a metà non riescono mai”