Del Genio: "Le mosse di Spalletti hanno dato certezza di vittoria. Osimhen? E' incontenibile, non sanno come fermarlo"

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti ha fatto delle mosse ieri che hanno dato alla squadra una certezza di poter vincere. Grande gesto tecnico di Insigne. Osimhen è incontenibile, non sanno come prenderlo, forse non sanno come fermarlo. Col Torino ha dato una mano nello stretto, nel gol. Riesce ad arrivare al tiro con lucidità: un'arma incredibile. Elmas? Sa che Spalletti può schierarlo in più posizioni: ha fatto bene col Legia Varsavia".