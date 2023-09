Del Genio: "La nota del Napoli su Kvaratskhelia? Avrei fatto nomi e cognomi"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Quando le squadre si chiudono il Napoli forza la giocata, si allunga e rischia di far capitare ciò che è successo nella ripresa contro la Lazio, invece di avere pazienza. La nota del Napoli su Kvaratskhelia? Avrei fatto nomi e cognomi, senza scrivere ‘alcuni media’. In Napoli-Lazio abbiamo visto cose da analizzare per due settimane, non esiste una verità assoluta ma una serie di concause che si sommano”