Del Genio: "L'arrivo di Torreira gioverebbe ad Allan, Fabian e Zielinski"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi:

“Torreira sta giocando sempre titolare. È un giocatore che piace ad Arteta e non sarà facile portarlo via all’Arsenal. Il Napoli dovrà, questa volta, stabilire un giorno entro il quale non si dovrà andare. Con l’arrivo di Torreira migliorerebbero anche le prestazioni di Allan, Zielinski e Fabian. Sarebbe una cosa buona per tutti. Allan gioca molto meglio da mezzala destra, mentre Fabian sta giocando male da centrale di centrocampo e lo stesso Zielinski non si esprime al meglio in quel ruolo”.