Del Genio: "L'arrivo di Samardzic potrebbe significare l'addio di un centrocampista, vi rivelo chi..."

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“I nomi usciti fino a questo momento e che riguardano il calciomercato del Napoli, sono tutti positivi per rinforzare la rosa. Il Napoli molte volte ha reso facili partite molto difficili. Pur soffrendo, è riuscito anche a ribaltare situazioni complicate. Samardzic? Il suo arrivo potrebbe vedere l'addio di Zielinski nella prossima stagione. Il Napoli ha due bravi per ruolo, potrebbe anche essere il suo vice. Anche Gaetano e Raspadori hanno giocato in quel ruolo come esperimento".