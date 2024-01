Del Genio: "Kvaratskhelia? Senza il collettivo basta che sbaglia un gol ed il Napoli non vince più"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il 2023 del Napoli è stato stupendo, ricordando tutte le partite del terzo scudetto ed una stagione dominata. Sui bilanci di fine anno faccio sempre fatica, perché questo è l’esempio classico: che bilancio si deve fare? Il 2022-2023 è stato fantastico, il 2023-2024 non è possibile definirlo con certezza perchè ancora aperto, ma è iniziato malissimo.

Il Napoli di Mazzarri? Bisogna valutare, il calendario oggettivamente era più difficile in avvio: va bene tutto, ma il Genoa ha pareggiato con Inter e Juventus ed il Napoli non ha fatto punti. Il bilancio di Garcia è molto negativo, quello di Mazzarri pure ed è ancora parziale.

Cambio modulo per il Napoli con il 3-5-2? Cercherei di capire prima quale sia la sua idea definitiva su Kvaratskhelia, se più centrale o meno: parte sempre a sinistra, ma poi si accentra tanto quasi dietro la punta centrale. È difficile cambiare sistema di gioco senza grandi investimenti tra i difensori centrali. Stando alle dichiarazioni di Mazzarri, si resta sul 4-3-3.

Kvaratskhelia? Sta sbagliando i gol, è il giocatore più importante del Napoli dato che Osimhen c’è e non c’è. Le fortune della squadra dipendono da Khvicha ed è negativo per il Napoli quando non butta il pallone in rete. Siamo di fronte ad una quasi dipendenza da un giocatore forte e che può ancora migliorare. La forza del Napoli lo scorso anno era il collettivo, adesso non avendo più la forza del collettivo basta che Kvaratskhelia sbagli un gol e non vinci più la partita”