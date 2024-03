Del Genio: "Juan Jesus dopo Cagliari ha dato una lezione a tutti su cosa significhi essere un professionista”

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Calzona ha detto di non aver parlato molto con il gruppo Napoli, ci vogliono i fatti per ottenere i risultati: servono gli allenamenti che piacciono ai calciatori, si vede in campo che si arriva da sedute di allenamento fatte in maniera giusta.

I centrali hanno sopperito ad errori fatti da altri, c’è stata qualche sofferenza di troppo degli esterni ma mi è piaciuta l’azione in cui Di Lorenzo crossa e Olivera conclude. Juan Jesus nel finale ha liberato l’area di rigore, ha fatto una prova di generosità e dopo Cagliari ha dato una lezione a tutti su cosa significhi essere un professionista”