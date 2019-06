Del Genio: "James-Napoli, prestito fattibile: c'è un progetto per portarlo in azzurro. Di Lorenzo? Ora manca solo un terzino sinistro"

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli:

“La finale di Champions sarà molto interessante. Liverpool superiore al Tottenham, ma tutto può succedere. James Rodriguez? Il prestito potrebbe essere fattibile. Una persona mi aveva spiegato il progetto che c'è dietro l'eventuale arrivo. Non mi è sembrato inverosimile. Non si può non stimare un giocatore del genere. Di Lorenzo? La storia del calcio è piena di calciatori che si impongono a determinati livelli. Nel calcio ci sono vicende misteriose, tipo quelle di Sarri. Il Napoli cambia sugli esterni, ne manca solo uno a sinistra. Restano Malcuit e Ghoulam. Diego Costa? Un giocatore fortissimo. Non sarebbe un problema l'età, ma negli ultimi anni ha giocato poco per problemi muscolari".