Del Genio: "Il Napoli subisce gol al primo tiro? Firmerei per lasciare sempre una sola occasione agli avversari"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli subisce gol al primo tiro? Firmerei per lasciare sempre una sola occasione agli avversari, il Napoli concede poco quindi la fase difensiva è vicina alla perfezione: ci vorrebbe solo un po’ di fortuna nel non subire gol.

Offensivamente la squadra crea molto ma non c’è una media elevata di realizzazione delle occasioni da gol, un passo in avanti del Napoli arriverà quando migliorerà questo dato. Con Empoli e Spezia ad esempio non si è stati capaci di concretizzare occasioni che avrebbero portato molti punti al Napoli.

Rrahmani? Era la prima alternativa ai titolari, mentre Juan Jesus e Lobotka non erano i primi cambi e giocavano soltanto pochi stralci: si sono fatti trovare prontissimi, sono due belle storie da raccontare. Non so se Lobotka abbia sorpassato Anguissa nelle scelte di Spalletti, ma sicuramente è un giocatore affidabile e col ritorno di tutti gli effettivi non potranno essere utilizzati così poco”