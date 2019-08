Del Genio: "Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Icardi, difficoltà nella trattativa! Lozano? Non è vero che si fa male facilmente..."

Calciomercato Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Mauro Icardi. Non so se poi ci riuscirà oppure no.

Ci sono delle difficoltà nella trattativa. Il calciatore aspetta la Juventus, ma il club bianconero dovrà prima cedere qualche esubero e non sarà sicuramente semplice. Il Napoli ora aspetta. Per quanto concerne Lozano, mi sono documentato.

Si racconta in giro che il messicano si infortuni molto facilmente. Vi assicuro che non è così.

Lozano ha sempre giocato molto. La buona notizia è questa: il Napoli sta per prendere un calciatore integro. L'infortunio poi può sempre capitare. Pensate ad Arek Milik: prima di approdare in Campania non si era mai fatto male. A Napoli invece ha avuto dei brutti infortuni".