Del Genio: "Il Napoli non può permettersi di non essere competitivo. Giuntoli? Tranquillizzi i tifosi"

Calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Del Genio:

"Giuntoli deve dire cose per tranquillizzare i tifosi, ma voglio farlo anch'io. Io mi esalto poco e mi preoccupo poco durante il mercato, al contrario di quello che faccio quando il Napoli va in campo. La formazione azzurra sarà competitiva, non può permettersi di essere più debole dello scorso anno e sono sicuro che sarà competitiva".