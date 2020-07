Del Genio: "Il Milan concede qualcosa in fase difensiva, con la Juventus mi è piaciuto meno rispetto alla Lazio"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli quando si arrocca in fase difensiva lo sa fare molto bene e spesso i portieri azzurri non vengono mai chiamati in causa. Al contrario, invece, il Milan dietro qualcosa lo concede. I rossoneri hanno fatto benissimo contro la Lazio, meno con la Juventus, soprattutto nel primo tempo. La gara era equilibrata fino al doppio vantaggio dei bianconeri”.