Del Genio: "Il gol di Simeone? Mi piace lo sviluppo dell’azione, ha avuto un colpo di genio"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I cambi di Spalletti durante Napoli-Roma? Ha fatto bene a cambiare a sinistra, Olivera è entrato bene e serviva per dare una spinta maggiore nonché una mano sulle palle inattive. Il cambio di Osimhen? Aveva preso tante botte e lottato per tutta la partita, Simeone ha avuto la lucidità giusta sul gol perchè era molto fresco. Il gol di Simeone? Mi piace lo sviluppo dell’azione, Smalling è un difensore di livello internazionale e preparato, Simeone è destro e istintivamente pensa che se la porterà su quel piede. Il Cholito ha avuto un colpo di genio e se l’è portata sul sinistro. Zielinski con la Roma è stato strepitoso e ha mostrato una qualità immensa per mandare fuorigiri i giallorossi"