Del Genio: "I luoghi comuni su Napoli? Cruciani personaggio senza nessuna competenza specifica"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I luoghi comuni su Napoli? Chi non sa parlare di nulla, con i luoghi comuni provano a parlare di tutto. Non è Cruciani il problema dell’Italia, ma è diventato un personaggio senza nessuna competenza specifica: di calcio non capisce nulla e ne parla, e su altre cose nemmeno.

Mertens con Osimhen? Abbiamo capito che Spalletti da questo punto di vista non ci sente”