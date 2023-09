Del Genio: "Garcia insufficiente, secondo me ogni sostituzione ha peggiorato il Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Garcia insufficiente al di là dei cambi effettuati, secondo me ogni sostituzione ha peggiorato il Napoli: Kvaratskhelia non avrà i 90 minuti ma almeno 80 devi tenerlo in campo. Poi può entrare Elmas e non Lindstrom che ha fatto un solo allenamento. Sono dalla parte di Garcia anche se tutti lo stanno attaccando, mi auguro che le cose vadano benissimo altrimenti si faccia una analisi a 360 gradi.

Mi sarei preso dei rischi, perchè più dei contropiedi subiti cosa doveva accadere? Mi chiedo come si lavori sulle azioni difensive come sul primo gol, Anguissa è andato a seguire Luis Alberto e poi s’è dimenticato di tenerlo fino a fine azione”