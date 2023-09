Del Genio: "Garcia ha fatto degli errori ma non vorrei che si trovasse alle prese con un Napoli poco sereno"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli subisce tanti gol su pochi tiri in porta subiti? Alla Lazio sono stati concessi gol in ottime condizioni, anche quelli annullati: poche situazioni ma clamorose occasioni da gol, con un tasso qualitativo dell’azione avversaria molto alto. Garcia ha fatto degli errori ma non vorrei che si trovasse alle prese con un Napoli che per una serie di ragioni non ha la solita serenità”