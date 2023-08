Del Genio: "Garcia? Gli esperimenti ci possono stare, sul mercato c'è ancora tanto da fare"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

"Dubbi dopo il pareggio con il Girona? Il 4-4-2 è durato 15 minuti, quando si parla di esperimenti si può provare tutto. Quante volte vedremo Folorunsho e Lobotka? Mai. Hanno giocato 60 minuti dei ragazzi che non faranno parte del Napoli della prossima stagione. Garcia non è pazzo e avrà una valida motivazione, sarebbe stato meglio se l’avesse spiegata ma invece ci ha lasciati a brancolare nel buio. Potrebbe avere anche una spiegazione che annichilisce la mia, ma almeno sentiamola. Le poche volte che ho sentito il francese mi è sembrato molto brillante e un buon dribblomane, se oggi può arrivare la domanda sul mercato lui l’avrebbe dribblata bene. Avrebbe fatto piacere se avesse parlato ma va bene lo stesso, conta altro. Simeone è un giocatore fortissimo, se il Napoli riuscirà a riconfermare Osimhen potrà vantare il primo ed il quinto attaccante della Serie A. Per la nostra fortuna abbiano un attaccante disposto a stare dietro al nigeriano e che non si è fatto tentare dall’opportunità di andare a giocare titolare altrove.

Speriamo Kvara possa recuperare per le amichevoli o almeno per il Frosinone, la curiosità e vedere se domenica metterà Raspadori li (a sinistra, ndr.) mi sembra l’opzione più quotata. Poi se dovesse restare Lozano avremmo un giocatore che può giocare su entrambe le fasce. Se rimesse così il reparto attaccanti staremmo bene così, accetterei anche un non mercato. Servono però il centrale e due centrocampisti, un vice Lobotka e un vice Anguissa, vanno presi assolutamente, se va via Lozano poi serve un sostituto altrimenti stiamo bene così. Il difensore che arriverà dovrebbe essere un fenomeno come Kim per guadagnarsi la maglia da titolare già alla prima in campionato.

Lozano? Se devono arrivare i nomi che finora sono circolati per sostituirlo mi tengo il messicano, non fatevi fare fessi dagli highlights, tutti questi giocatori hanno fatti 3 o 4 gol in un campionato dove il Chucky ne ha fatti 17, poi se si apre l’opportunità scambierei Berardi con uno tra Lozano e Politano altrimenti rimango così.

Se non rinnovano verranno messi in disparte, abbiamo visto che con Zielinski si sarebbe trovato un accordo anche se ad ora non c’è ufficialità, con Loano non è stato così ma ADL, vista la difficoltà di piazzaro sarà tronato sui suoi passi, ci sono squadre che vincono campionati con giocatori in scadenza, giocatori che a volte l’ultimo anno rendono ancora meglio”.