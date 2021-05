Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L'organico del Napoli, per caratteristiche è buono ma serve capire quale sarà il nuovo allenatore e come vorrà giocare. Galtier? Quello che ho visto in questa stagione, 4-2-3-1 che si trasforma in fase difensiva, ha portato i frutti inaspettati, strappando lo scudetto al Psg".