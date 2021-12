Del Genio: "Fazio? Non so se sia ancora un buon calciatore: ho due grossi dubbi su di lui"

Napoli calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Fazio tecnicamente era bravo a fare iniziare l'azione, adesso non so in quale condizione sia e se sia ancora un buon calciatore perchè quando giochi poco bisogna rivalutare tutto. Ho seri dubbi sia ancora un buon difensore, di testa è forte anche se è lentissimo. Non so sinceramente se possa fare al caso del Napoli perché ha una struttura importante e per assumere il ritmo gara, lo abbiamo visto con Juan Jesus, ha bisogno di due-tre mesi. Tuanzebe? Come i difensori africani pecca sul piano della concentrazione. Qualcuno certamente arriverà ma spero possa avere un nuovo difensore già i primi giorni di gennaio"