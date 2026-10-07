Del Genio: "Favasuli out: è la mazzata più pesante. Vergara ha un degno sostituto"

Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, ma Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con una rosa ancora alle prese con diversi problemi fisici. Tra le assenze che preoccupano maggiormente c'è quella di Costantino Favasuli, mentre lo stop di Antonio Vergara potrebbe essere in parte compensato dal rientro di Giovane.

Napoli infortuni, Del Genio: Favasuli è l'assenza più pesante

Intervenuto ai microfoni di Canale Otto, Paolo Del Genio ha analizzato la situazione dell'infermeria azzurra, soffermandosi soprattutto sul peso dell'assenza di Favasuli. Il giornalista ha sottolineato la duttilità e il buon momento di forma del giocatore: "L'assenza più pesante è quella di Costantino Favasuli. Stava benissimo e inoltre è un calciatore in grado di ricoprire ben quattro ruoli (sulla fascia destra e sinistra sia in difesa che più avanti, ndr). Parliamo di un giocatore molto in forma. Peccato non averlo a disposizione nelle prossime gare, è la mazzata più pesante".

Una perdita che limita ulteriormente le possibilità di rotazione di Massimiliano Allegri, chiamato a gestire un calendario particolarmente intenso nelle prossime settimane.

Diverso, secondo Del Genio, il discorso relativo ad Antonio Vergara. Il giovane azzurro si era messo in evidenza anche con la Nazionale, ma nel suo ruolo il Napoli può contare sul rientro di Giovane. "L'assenza di Antonio Vergara è pesante, il ragazzo stava facendo bene, è reduce da una ottima prestazione con la maglia della Nazionale. Ma in quel ruolo c'è anche Giovane. Il brasiliano ha recuperato ed è a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo vedo come possibile alternativa a De Bruyne al posto appunto dell'ex Reggiana".

Il recupero di Giovane potrebbe quindi offrire ad Allegri una soluzione in più, soprattutto considerando l'indisponibilità di Vergara e la necessità di preservare gli elementi maggiormente impiegati.