Del Genio: "Fabian Ruiz in dubbio, in caso di forfait tre opzioni per Gattuso"

Ultime notizie calcio – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Politano potrebbe giocare però pare che anche Fabian Ruiz sia in dubbio. Ebbene, se non dovesse farcela lo spagnolo faccio fatica a capire chi potrebbe giocare al suo posto tra Allan, Lobotka ed Elmas. Mertens nelle idee di Gattuso è il titolare ma se non dovesse avere i 90 minuti in campo potrebbe essere una carta da spendere a gara in corso dal momento che ha le qualità per spaccare le partite”.