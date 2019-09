Del Genio: "Elmas? Nessuno lo conosceva bene, è fortissimo! Non servono grandi nomi se poi arrivano calciatori come il macedone"

Notizie Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli, contro la Sampdoria, non ha modificato certamente il proprio assetto tattico. La compagine di Carlo Ancelotti si è schierata con il solito 4-4-2. Fabian Ruiz è stato schierato più indietro, nella posizione di centrocampista centrale, non di trequartista. Cosa dire di Elmas? Si tratta di un calciatore fortissimo. Diciamoci la verità: nessuno di noi lo conosceva bene. Dirò di più: me ne frego dei grandi nomi se arrivano calciatori come il macedone. Il Napoli ha dimostrato ancora una volta di avere una grande competenza sul mercato scovandi dei grandi giocatori".