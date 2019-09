Notizie Calcio - Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Milik è tornato, Llorente c'è, ma credo si possa rivedere la coppia Mertens-Lozano. Terrei in considerazione anche Younes da seconda punta, come nel finale con la Samp, se a sinistra si alternano Insigne e Zielinski. Elmas? Mi ha impressionato tantissimo, entrerà ma partirà dalla panchina perché torna Allan e c'è Fabian. Elmas per l'età che ha è impressionante, ma Fabian giocherà".