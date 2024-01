Del Genio: "Difesa Napoli? Eccessivo ridurre tutto all'assenza di Kim, non è che serve blindarsi chiudendosi dietro"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La Serie A potrebbe essere nella posizione di poter portare una quinta squadra in Champions League, in classifica con 17 partite da giocare il Napoli è nel gruppone. Lo scorso anno la coperta del Napoli era molto offensiva ma difensivamente c’è stata la miglior difesa del campionato e non ridurrei tutto alla presenza di Kim: è eccessiva come conclusione, non è che ora dobbiamo blindare la porta stando bassissimi in campo”