Del Genio: "Crotone ottima formazione in attacco, nel Napoli in difesa spazio a Maksimovic e Rrahmani"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Crotone non è male come squadra e davanti è una ottima formazione, ha aggiunto Ounas a Messias e Simy che hanno tante doti. Detto ciò, in fase difensiva ci sono delle lacune impressionanti, come confermato dal fatto che è la peggiore difesa del campionato. In difesa mi aspetto Rrahmani e Maksimovic domani, mentre con la Juventus ci sarà spazio per Manolas e Koulibaly. In ogni caso Maksimovic giocherà di sicuro, poi accanto a lui chi sta meglio tra Rrahmani e Manolas".