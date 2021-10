Del Genio: "Crescita mentale del Napoli? Quando tatticamente tutto funziona, la testa è sgombra"

Il collega Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss sulla crescita mentale con Spalletti:

"Dipende sempre da questioni tecniche e tattiche, se funzionano bene allora diventi forte mentalmente mentre ti blocchi quando vanno male. L'aspetto mentale lo metto in terza linea, in primis ci sono le giocate tecniche dei giocatori e poi la tattica, ovvero la strategia per la gara. Queste cose se vanno per il verso giusto l'aspetto mentale è sempre positivo, poi invece se sbagli tecnicamente o non funziona tatticamente la squadra allora poi ti blocchi. Ora funziona tutto e la testa è libera".