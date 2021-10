Del Genio: "Cori razzisti? Situazione grottesca, meritano di non entrare più negli stadi. Osimhen? Incide in maniera clamorosa, mi accontento di questo rendimento..."

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Musella l'ho incontrato a La Spezia, l'ho avuto in televisione: un calciatore splendido, fantastico che poteva ricevere dal calcio molto di più. Cori razzisti? Situazione grottesca, meritano di non entrare più negli stadi. Mi auguro che vengano identificati presto e che si prendano le dovute iniziative. Osimhen? Incide in una maniera clamorosa sulle partite. Sono un grande suo estimatore, combattevo già lo scorso anno su chi lo criticava. Mi accontento che giochi coì, ma se migliora non ce n'è per nessuno...".