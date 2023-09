Del Genio sbugiarda Garcia: "Faccia autocritica! Dicendo così, dà solo la colpa ai giocatori" | VIDEO

Il collega Paolo Del Genio ha commentato le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo il pareggio contro il Genoa.

"Garcia ha ripetuto più volte che ieri non c'è stata la voglia e la determinazione giusta. Se prendiamo per buona la sua dichiarazione, alora è tutta colpa dei calciatori.

Come se lui tatticamente avesse preparato perfettamente la partita e i calciatori avevano la testa alla partita di Champions League, mentre voglio dire a Garcia: 'caro mister, l'anno scorso il Napoli ha sempre vinto prima di un match europeo.

L'allenatore ha citato altre due squadre che hanno perso per lo stesso motivo, ma io ne potrei citare altre dieci che invece hanno vinto come il City e l'Inter che hanno fatto prestazioni straordinarie. Il PSG e il Bayerno Monaco sono andate in difficoltà perchè affrontavano squadre di altissima classifica come il Nizza e il Bayer Leverkusen.

Il Napoli per 75 minuti non è riuscito a calciare verso la porta contro il Genoa, quindi evitiamo questi paragoni e cerchiamo di capire dove sono i problemi perchè sarei super preoccupato se si riduce tutto alla mancanza di determinazione, altrimenti l'allenatore del Napoli posso farlo anche io.

Preferirei che Garcia facesse autocritica nel post partita e lavorasse sui problemi concreti della squadra".