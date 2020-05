Del Genio: "Barcellona? Si giocherà a porte chiuse e questo può essere un leggero vantaggio per il Napoli. Campionato? Si potrebbe ripartire il 20 giugno"

Ultime calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Del Genio

"Coppe in Turchia? Il Napoli deve prima giocare contro il Barcellona. Si giocherà a porte chiuse e questo può essere un leggero vantaggio. La sfortuna infortunati si è colmata durante questa sosta forzata. Spadafora? Credo che si debbano aspettare questi 14 giorni e dal 18 maggio in poi decidere. Vediamo quali saranno i responsi e, con i dati in mano, si partirà con l'idea di ripartire per il 20 giugno. Sarà un campionato molto diverso, si giocherà in piena estate e con un forte caldo. Ci potrebbero essere 5 cambi, ma la fatica sarà comunque molto elevata anche perchè si giocherà ogni tre giorni".