Del Genio su Garcia: "Pioli con i cambi ha indebolito la squadra e tu che fai? Metti Zanoli e non Lindstrom"

"Garcia sta avendo un Politano e un Raspadori che Spalletti non ha avuto, quindi la colpa data ai calciatori non mi convince. Quando il Napoli prende coraggio, si vede la sua forza con delle individualità importanti. Il Milan era battibile, ma se si continua così sarà una stagione deludente pur avendo una squadra forte. I calciatori stanno andando avanti con la propria forza della disperazione mentre la forza dovrebbe arrivare da chi prepara le partite. Pioli con i cambi ha indebolito la squadra e tu che fai? Al posto di andare all'attacco metti Zanoli per Politano per difenderti e non metti Lindstrom". Questo il commento del collega Paolo Del Genio post Napoli-Milan 2-2.