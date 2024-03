Del Genio: "Anguissa, Di Lorenzo e Raspadori hanno fatto una cosa clamorosa sul rigore, scherzando si può dire che non si fidino di Osimhen"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lobotka ha sbagliato pochissimo, Traoré ha tecnica ma deve solo trovare una condizione non ancora ottimale: in questo momento deve giocare, migliorerà ed è interessante per come si muove. I voti all’attacco? Kvaratskhelia ha fatto ammonire tutta la Juventus, ha segnato un gol straordinario, è stato nettamente il migliore del match. Il motivo principale del calo di Kvaratskhelia? Giocava in una squadra che non esprimeva un calcio decente. Anguissa, Di Lorenzo e Raspadori hanno fatto una cosa clamorosa sul rigore, scherzando si può dire che non si fidino di Osimhen sui rigori”