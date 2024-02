Del Genio: "Anguissa corre male e perde palloni banali, mi ha meravigliato una cosa di ieri"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli continuerà a cambiare modulo a seconda delle opzioni, magari a Milano ci sarà Ostigard e verrà tolto un centrocampista, o magari Politano con Kvaratskhelia dietro una sola punta centrale. Al di là del gol subito o di quello non fatto, il Verona aveva la partita in mano ad inizio ripresa ed il Napoli non aveva creato tante occasioni. Anguissa? Mi ha meravigliato sia rimasto in campo tutta la partita, ha perso palloni pericolosi e non ha fatto le giocate che è capace di fare: in questo momento da una parte è un intoccabile per le sue doti, dall’altra è un problema per chi gli è vicino perchè corre male e perde palloni banali”