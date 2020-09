Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la gara col Parma al Tardini:

"Questa format col 4-3-3 può andare bene ma poi serve cambiare e passare al 4-2-3-1 perchè si possono cambiare le partite. Mettere Mertens dietro Osimhen e Insigne largo a sinistra con Lozano che ha fatto bene, si può essere devastanti. Mancano soltanto uomini in mezzo al campo per questo modulo, ma possiamo farci bastare, in base alle partite quelli che abbiamo".