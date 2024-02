Del Genio: "3-4-3? Non escluderei Ngonge contro il Milan, prevedendo un baricentro basso"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Simeone dal 1’? Non lo so, potrebbe esserci Raspadori pure. Non escluderei nemmeno Ngonge, detto che può fare pure la prima punta. Prevedendo un baricentro basso, è il più veloce dopo Osimhen e in sua assenza può anche essere una ipotesi. 3-4-3? Può esserci una via di mezzo, sono leggermente orientato verso Lobotka-Anguissa e la possibilità di avere due giocatori dietro Simeone”