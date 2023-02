Defrel, l'agente a CN24: "Napoli? Nessun contatto, ha ancora un anno di contratto. Affascinato dal geniale Spalletti"

Giampiero Pocetta, agente dell'attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Dionisi ha fatto una analisi giusta per come affrontare il Napoli che ha mostrato un gioco spettacolare. E' difficile portare a casa il risultato col Napoli con la sua qualità. Siamo dinanzi ad una partita con due squadre che hanno una filosofia di calcio: Sassuolo e Napoli hanno mostrato grande lavoro e ottenuto grandi risultati. Nelle ultime tre partite il Sassuolo ha riannodato un certo tipo di discorso.

Defrel-Napoli contatti in passato? No, col Napoli mai. Con altri club ma ormai è passato. Gli allenatori si trovano bene con Gregoire, giocatore totale: non ha espresso tutto il suo potenziale, per me è molto forte. Tutti gli allenatori lo hanno adorato per il suo modo di mettersi a disposizione.

Spalletti? Sono affascinato da questo personaggio, non solo dal punto di vista calcistico. O lo ami o lo odi, lo trovo geniale.

Se Defrel gioca contro il Napoli? Non chiedo mai ai miei calciatori se giocano. Di solito li sento dopo la partita. Mi auguro finisca la stagione nel miglior modo possibile. Per adesso ha ancora un anno di contratto col Sassuolo ma al momento non si parla di futuro ma c'è bisogno di parlare del presente".