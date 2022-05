De Zerbi dice addio allo Shakhtar: "Forse è stato il mio ultimo giorno qui, vorrei ricominciare una vita normale"

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro l'Hajduk Spalato nello Shakhtar Global Tour for Peace.

“È stata una giornata triste ed emozionante, perché forse è stato il mio ultimo giorno da allenatore dello Shakhtar. Ho parlato con tutti, dai giocatori alla dirigenza. Se ci sarà un campionato mi piacerebbe restare, ma in caso contrario vorrei ricominciare una vita normale e continuare a lavorare. La mia decisione di restare qui non dipende dall'opportunità di giocare la Champions League o dalla qualità della rosa che avrò a disposizione. Per me è stato molto importante concludere questa fase insieme, perché se avessi lasciato prima non avrei potuto portare a termine il nostro viaggio. Finché avrà questa passione, farà sempre moltissimo per questa società. Solo la guerra potrà fermarlo”.