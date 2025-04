De Zerbi: "Papa Francesco ha lasciato un segno: sono orgoglioso di aver portato una corona di fiori"

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Brest della scomparsa di Papa Francesco:

"La gente lo ricorderà. Era sempre sensibile ai più poveri, agli emarginati. Si è opposto al potere senza cercare di aggirarlo. È difficile trovare persone come lui. Molti parlando per luoghi comuni, ma tutti vogliono avere potere. È stata un'esperienza molto emozionante, anche se non sono un cattolico praticante. Non vado in chiesa, ma è stato un uomo che mi ha lasciato una grande segno. Quello che ha fatto nella sua vita, le sue posizioni, anche contro la chiesa, ne ho parlato con i giocatori. Sono stato felice e orgoglioso di portare con me, insieme alle persone dello staff e ad alcuni giocatori, una corona di fiori con scritto 'Olympique de Marseille'".