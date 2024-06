Sportitalia, De Rienzo a CN24: "Napoli su Spinazzola ma ad una condizione. Conte ha già deciso il nuovo centravanti, Di Lorenzo e Kvara..."

Jolanda De Rienzo, giornalista di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su CalcioNapoli24Tv e su YouTube:

“Il Napoli è su Spinazzola. Vuole però capire prima le condizioni fisiche dopo il recupero dall’infortunio. Poi potrebbe esserci un contratto atipico, su presenze e ingaggio. Osimhen e sostituto? Il Napoli ha rinnovato Osimhen con la consapevolezza di cederlo, sicuramente non per tenerlo anche se nella gestione Conte il monte ingaggi non sarà un problema. Osimhen se ce l’hai è un valore aggiunto ma devi saperlo gestire. Per me, Conte non ha mai avuto altri desideri se non Lukaku. Aspetterei, non è la priorità del Napoli. Marìn, Spinazzola, i nomi sono questi, sintomo che per l’attaccante si può aspettare. Di Lorenzo e Kvara? Il silenzio è la cura migliore e il Napoli si sta muovendo bene. Intorno a Di Lorenzo si è parlato tanto. Il suo agente Giuffredi ha parlato e detto cose ma quando poi si cita la Juventus dice che non ha parlato con nessuno. Conte ritiene indispensabili Di Lorenzo e Kvara. Aspettiamo, il progetto Napoli si basa su un allenatore Conte e su un DS Manna, seppur giovane, ma bravo. Servirà tempo per capire come andrà a finire. Intanto è arrivato Marìn ed è un grande colpo. Di Lorenzo è un giocatore del Napoli, Conte lo ritiene incedibile e io non lo do in partenza certa. Così come per Kvara che lascerei partire per 130 mln al Psg ma solo se dovesse arrivare un’offerta del genere. Conte? Mi aspetto qualche frase ad effetto, sono curiosa. Aria di un nuovo progetto. Con Garcia non c’era questa aria, ora si respira la nuova era”.