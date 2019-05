De Paul, l'agente conferma: "Il Napoli è forte su Rodrigo, ma lo vogliono in tanti"

Marcello Calvano, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ho parlato con l'agente di De Paul che è Leandro Pereiro, gli ho chiesto se possiamo confermare l'interesse del Napoli su De Paul, ma anche del Tottenham e dell'Inter. Lui mi ha detto testuali parole. 'Il Napoli è forte su Rodrigo, ma la verità è che per fortuna lo vogliono in tanti. Stiamo valutando la soluzione migliore sia dal punto di vista sportivo che economico. Poi sceglieremo la decisione migliore per Rodrigo'".