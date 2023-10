De Paola: "Pioli lasciato in balia di se stesso va nel pallone"

Il direttore Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato anche del tecnico del Milan Stefano Pioli

"Pioli ha sempre un po' di suggeritori, vedi Ibra, Sacchi. Serve qualcuno che lo possa aiutare, lasciato in balìa di se stesso va nel pallone. Si gonfia d'orgoglio nel fare un gioco moderno, europeo, ma poi non lo sa fare. Si riempie il petto di una presunzione che poi nei fatti non c'è. Dovrebbe essere un po' più modesto. E poi c'è un grosso problema nel Milan che è Leao".

Calabria attacca, Pioli lo rimprovera. Come legge queste parole?

"E' molto chiaro. Il capitano ha il diritto di dire certe cose perché è arrabbiato, anche Pioli dovrebbe essere arrabbiato. La critica del calciatore è anche verso l'allenatore quando parla di approccio tattico. Leao il bersaglio di Calabria? Ci sta, perché il portoghese si nutre del proprio ego. Si gonfia talmente tanto che non capisce che è la continuità, il sacrificio costante, a premiarti. Ha una postura irritante".