De Paola: "Napoli ancora protagonista, faccio i complimenti a Zielinski per aver rifiutato l'Arabia"

Notizie Calcio Napoli - L'ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola, ha dedicato un passaggio al Napoli nel suo editoriale per Sportitalia:

"Il Napoli resta protagonista assoluto per il prossimo campionato e non ci sembra molto dispiaciuto del mancato arrivo di Gabriel Veiga. In effetti ha ottenuto il rinnovo del “titolare” Zielinski e probabilmente è stato questo il motivo del raffreddamento del rapporto col Celta. Gli arabi che volevano proprio Zielinski hanno girato la stessa offerta su colui che doveva sostituirlo.

Perciò ha una doppia valenza il rinnovo del giocatore polacco: è stato uno dei pochissimi a rifiutare le ricchissime offerte arabe ed ha accettato di essere ancora determinante in un campionato che conta realmente. Sono segnali importanti che riguardano tutto il calcio. Complimenti davvero".