De Paola: "Mi chiedo quando il Napoli farà il salto di qualità per lo scudetto"

CALCIO NAPOLI - Il direttore Paolo De Paola, ospite di TMW Radio, commenta i risultati dell'ultima giornata di campionato e della separazione tra Gattuso e Napoli: “Non ci meraviglia nemmeno tanto. De Laurentiis è così: abbina grandi cadute a grandi amori. Ma mi chiedo, quando il Napoli farà il salto di qualità per diventare competitivo per lo Scudetto? Lo stesso ragionamento si può fare anche con la Lazio. Negli ultimi 30 anni solamente in due anni ravvicinati ci sono stati gli Scudetti di Roma e Lazio, sennò c’è stato un dominio di Milan, Inter e Juventus”.