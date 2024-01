De Paola: "Ho visto segnali di crescita nell'ultimo Napoli di Mazzarri: la sua metamorfosi sta facendo il suo corso"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

L’impresa di Sinner ha ovviamente preso le prime pagine di tutti i giornali quest’oggi.

“A 22 anni è il più giovane italiano a vincere uno slam, il quinto italiano in assoluto. Ciò che riguarda Sinner è anche il messaggio a fine partita e la sua frase sulla famiglia è fortissima. La libertà lasciata dai genitori allo stesso Sinner è una libertà che va lasciata a tutti i bambini. La pressione che viene messa da molti genitori è limitante e questo Sinner lo ha voluto sottolineare, nessuno lo ha spinto a insistere su uno sport piuttosto che un altro. Si è potuto godere con gioia il tennis. E poi a livello di testa questo ragazzo può dare un insegnamento, cancellare il brutto e pensare a quello che verrà dopo. Sembra un robot e una macchina da guerra perché automatizza l’errore, lo dimentica e si affida sulle sue certezze. Quelle sicurezze non le perde per un errore, mentre invece vediamo tanti campioni che non dimenticano alcuni errori, più o meno gravi.”

Quanto pesa il pareggio della Juventus con l’Empoli?

“Una frenatina della Juventus, le speculazioni però su Allegri a me non piacciono. Io avrei fatto giocare Yildiz dal primo minuto, ma questa è l’unica nota e l’unico appunto che farei ad Allegri. Invece in queste ore si è sentito di tutto. Milik ha bisogno del contentino di giocare in casa con l’Empoli? Capisco che ci possano essere delle partite dove servano certe caratteristiche, però credo che in alcune situazione Allegri non sia convinto fino in fondo delle sue scelte. Milik è un giocatore così consolidato che deve entrare ed essere risolutore a gara in corso.”

Come si arriva al derby d’Italia?

“Ci si arriva con l’Inter trascinata dall’entusiasmo, visto che è reduce dal successo con la Fiorentina che poteva creare un ostacolo importante. Hai una situazione difficile davanti, la superi alla grande e questo significa che l’Inter ha la rosa più completa di tutti e si è visto anche ieri. L’Inter è andata più volte vicina al raddoppio, ma ha anche rischiato come si è visto in occasione dello sciagurato rigore di Nico Gonzalez, l’emblema di una Fiorentina che si specchia troppo in zona gol. L’Inter dunque ci arriva benissimo, la Juventus ha addirittura rischiato di vincere una partita in inferiorità numerica, ma sicuramente è una Juve che non avrà uno sbandamento psicologico. Io credo che la Juventus dovrebbe fare determinate cose, ma non le farà. Mi aspetto una partita di attesa, con una Juve aggressiva sui portatori di palla, non sarà propositiva ma aggressiva.”

Cosa lascia il deludente Lazio-Napoli di ieri?

“Il Napoli sta uscendo da una trasformazione, non aveva tanti giocatori importanti contro la Lazio ma credo che la trasformazione di Mazzarri sta facendo il suo corso. Deve fare tanto campo per segnare, ma sta trovando solidità difensiva. È certo che questa squadra sia ben diversa rispetto a quella di Spalletti. Il Napoli deve salire, deve giocare molto più in avanti, ma questi piccoli segnali di ripresa dal punto di vista difensivo visti già in Arabia sono importanti. C’è tanta delusione invece in casa Lazio, sono molto più i demeriti della Lazio che degli azzurri."