De Paola: "Errore clamoroso di Mazzoleni, non può stare in cabina VAR! E' scarso e recidivo"

Ultimissime notizie calcio - Paolo De Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Benevento-Cagliari? Mazzoleni ha sbagliato clamorosamente, è un arbitro che non può stare neanche in cabina var. É scarso e recidivo al var, visto che la settimana prima aveva penalizzato il Napoli. Ha fatto un doppio errore ieri: nell'intervenire e nel far cambiare idea all'arbitro. Va tenuto a casa, basta. Appoggio lo sfogo di Vigorito, ma respingo la parte in cui dice che vogliono andare contro i meridionali. Amo il Vigorito imprenditore che lavora molto bene e fa impresa, ma non mi piace il Vigorito l'imprenditore che si lamenta su luoghi comuni".