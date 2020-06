De Paola difende la Juve e attacca Clemente di San Luca: "E' una vergogna per Napoli"

L?ex direttore di TuttoSport, è intervenuto aui presunti aiuti arbitrali alla Juventus nel match contro il Bologna

"Non ho visto chissà che rigore per il Bologna. Quando Rocchi, che è un arbitro scarso, ha chiesto un consulto al VAR Chiffi, che non poteva neanche chiedere, ha avuto conferma che fosse stato colpito in un secondo momento. Quello non mi è sembrato un rigore clamoroso. Ma perché si mette in mezzo la Juve? L'arbitro ha sbagliato, ma la Juventus ha dominato la partita. Andare a speculare su errori a favore della Juve mi sembra una cosa sempre un po' sterile".

Pronta la risposta dell'intellettuale partenopeo e professore universitario Guido Clemente di San Luca: "Io sto facendo questa inutile ripetizione del fatto che il calcio è regolato da norme giuridiche. Quello su Barrow è rigore ineccepibile". "Ma chi dice ineccepibile? Se partiamo da questo chiudiamo la discussione!", lo interrompe De Paola, visibilmente stizzito: "Ma chi è questo? Perché mi mettete a parlare con questa gente? Non posso parlare con uno così. E' una vergogna per Napoli".