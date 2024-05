De Paola: "Conte-Napoli non credo possa funzionare, farebbe a meno di Osimhen e Kvaratskhelia! Non accoglierebbe contestazioni dopo due pareggi"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Come giudichi l’operazione Conte per il Napoli?

“Fin quando non lo vedo non ci credo, siamo abituati a troppe smentite con De Laurentiis con cambi improvvisi. Quando sarà, sarà. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma non credo possa funzionare. Non mi piace l’idea di un Conte che scarta Osimhen e che punta ancora su Lukaku. Non può essere ancora un giocatore che faccia la differenza, lo auguro a Conte che farebbe a meno anche di Kvara. Qui non ci siamo, mentre invece vuole tenere Di Lorenzo che ha rotto diplomaticamente con il Napoli. Questo è il quadro di un allenatore che non ha avuto altre offerte, ha una proposta faraonica da 8 milioni all’anno, un’offerta da 60 milioni lordi per tre anni mai fatta dal Napoli per un allenatore. Vedremo quanto durerà questo connubio. Non si può continuare a puntare su un giocatore come Lukaku, specialmente se devi sostituire uno come Osimhen”.

Per uno juventino come Conte può essere un limite empatizzare con Napoli?

“Può essere un limite non tanto per Conte quanto per i tifosi del Napoli, che non riusciranno a empatizzare fino in fondo con lui. Conte poi è fumantino, le critiche non se le tiene e non credo che accolga bene una contestazione dopo un paio di pareggi. Se sarà il solito Conte irruento e aggressivo che cercherà di creare empatia con il gruppo e con l’ambiente io credo che ci saranno molte difficoltà”.

Se fossi Di Lorenzo che strada prenderesti tra la permanenza a Napoli e un addio, magari alla Juventus?

“Credo che oltre i soldi non si può andare, la differenza la fanno anche i modi e il feeling che si crea tra giocatori e presidenti. Se questo rapporto salta non capisco come si possa andare avanti. Se De Laurentiis porta Conte e riesce a confermare Di Lorenzo allora bravo lui, perché significa che ha dei meriti importanti. De Laurentiis vuole qualcosa la ottiene, questo lo ha dimostrato”.