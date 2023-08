De Paola: "Clausola rinnovo Osimhen? Ti fa capire che l'anno prossimo andrà via"

Calcio Napoli - Paolo De Paola, nel suo editoriale a TMW Radio, ha parlato anche del mercato della Juventus, con l'ipotesi di scambio Vlahovic-Lukaku con il Chelsea: "Io lo terrei a Torino, prendere Lukaku per cedere Vlahovic non lo farei ma è chiaro che il problema è Allegri. Il gioco della Juventus non permette a Vlahovic di esprimersi ad alti livelli. Milik è superiore a Vlahovic in queste situazioni, il serbo è un giocatore che deve avere tante soluzioni offensive, non fa reparto da solo".

Cosa sta succedendo tra Osimhen e il Napoli?

“C’è una distanza importante per la clausola, ma ti fa capire che al termine della prossima stagione si valuta la partenza. In questo momento è una situazione fluida, il coltello dalla parte del manico lo ha il procuratore di Osimhen. Senza rinnovo cambia e di tanto lo scenario, con un giocatore così appetibile sul mercato farebbe più gola al Napoli rinnovare il contratto per cederlo a cifre pazzesche"