De Paola: “ADL insopportabile: quel video andrebbe mandato alla Fifa. È una cosa vergognosa”

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Paolo De Paola.

Inter fuori dalla Champions. Inzaghi è sopravvalutato?

"Non riaprirei questo fronte. Se vince lo Scudetto, sarà quello della seconda stella e certe cose sarebbero cancellate. E' un momento di amarezza per tutti. Di solito in certi momenti influiscono testa e gambe. Per me non è stata una brutta Inter, in alcuni momenti forse è l'allenatore che dovrebbe incidere sulla testa dei suoi. Si doveva rimanere con i piedi per terra, avere sempre rabbia. Se avesse giocato con la rabbia data da Simeone ai suoi, avrebbe portato a casa la qualificazione. Ma non è una partita che incide negativamente sul percorso stagionale".

Inzaghi ha sbagliato la lista dei rigoristi? "Forse la lista poteva essere diversa. Si è visto in che modo hanno calciato Klaasen e Sanchez. Se si arriva così impauriti, vuol dire che l'allenatore non li ha scelti così bene quando ha fatto la lista. I primi devono avere l'adrenalina dentro, e non necessariamente sono i più forti". Lautaro ha deluso? "Se vedo la partita, di sicuro ha messo due assist importanti ma non è stato decisivo. Da uno del suo valore ti aspetti di più". Come commenta quanto fatto da

ADL a Barcellona? "E' insopportabile. Quel video andrebbe mandato alla FIFA. Come non fare il presidente. Ha accusato un giornalista di essere tifoso. Ha fatto fare brutta figura a tutti. E' una cosa vergognosa, fuori dal mondo".