De Nicola: "Infortunio Albiol? Dovevamo andare da Mariani, ma sparì improvvisamente. Seppi dell'intervento a Londra dal Napoli poche ore prima"

Ultimissime Napoli - Alfonso De Nicola, ex medico della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: "Infortunio Albiol? Feci fare una risonanza magnetica per poi prendere l'appeuntamento con il prof. Mariani che era il nostro conulente ortopedico visto che si strattada un problema al ginocchio. Chiamai Raul per dirgli che avevo preso appuntamento, ma lui improvvisamente non mi risponde più al telefono. Mi chiamando dalla società in tarda serata dicendomi: "Ma tu alle dieci potresti stare a Londra domattina ad assistere all'intervento di Albiol?". Gli risposi che non ero a conoscenza di tutto questo. Fu lì che ho capito che qualcosa si era rotto".