Nando De Napoli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Darei Zielinski per quelle cifre, è un buon giocatore ma va ceduto se le cifre sono quelle reali. Spalletti è uno bravo a cambiare anche a partita in corso, ha bisogno di più soluzioni e di un giocatore che possa far passare la squadra anche al 4-2-3-1. Il portiere ha bisogno di tranquillità".